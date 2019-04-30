الدكتور الذيابي يوجه نصائح لمريض السكري مع قدوم شهر رمضان

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

يصيب داء السكري قرابة 4 مليون شخص في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري عام 2017، ولقرب دخول شهر رمضان قد يواجه مريض السكري بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع المرض، والتي قد تؤثر على الصيام والقيام بالعبادات. وبالتأكيد، يمكن التغلب على هذه العقبات لدى أغلب المرضى، وذلك بمعرفة التغيرات المتوقعة خلال شهر رمضان، واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على صحة البدن، وأداء العبادة بيُسر دون قلق.

وقال الدكتور عبدالله الذيابي إن أغلب مرضى السكري قادرون على الصيام بأمان، خصوصًابتطبيق التعليمات المتعلقة بعلاج المرض خلال رمضان، لكن في بعض الحالات قد ينصح الطبيب بعدم الصيام، أبرزها: عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوببأعراض، الإصابة بمضاعفات السكري كالتأثير على النظرأو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري النوع الأول أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري النوع الثاني خلال الأشهر الثلاثةالتي تسبق شهر رمضان.

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وأشار إلى أن أبرز المضاعفات الشائعة لدى المرضى المصابين بداء السكري خلال رمضان هي هبوط أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد تؤديهذهالمضاعفات الى حدوث الوفاة، وأسباب حدوثها متعددة، على سبيل المثال: عدم تناوُل أدوية السكري أو الأنسولين، استخدام جرعات أدوية السكري أو جرعات الأنسولين غير المناسبة، عدم تناوُل وجبة السحور، التغير في وقت الوجبات، التغير في الجهد البدني الذي يبذله الصائم.

ونصح الدكتور الذيابي، مريض السكري، بزيارة الطبيب قبل بدء الصيام والتوصيات المتعلقة برمضان تختلف من مريض لآخر، وهي: تعديل جرعات الأنسولين، تقليلجرعات بعض أنواع أدوية السكري، متابعة مستوى سكر الدم خصوصًا خلال ساعات النهار، الحرص على تأخير السحور، إيقاف الصيام في حالة انخفاض مستويات السكر بالدم، وذلك بتناوُل مشروبات تحتوي على سكريات كعصير البرتقال أو التفاح، أو تناوُل قطع من الحلوى، الذهاب للطبيب إذا كان سكر الدم أكثر من 300.

ونوه بأن زيادة الوزن والإفراط في الأطعمة المتناولة خلال رمضان له أثر عكسيّعلى التحكم في داء السكري خصوصًا وأضرار صحية أخرى، لذلك لابد من تناوُل غذاء صحي ومتوازن يشمل على التالي: كميات سعرات حرارية كافية موزَّعة ما بين وجبة الإفطار والسحور.

وبين أنه يمكن تناوُل من 1-2 وجبات خفيفة بينها،أكْل فواكه وخضروات، شُرب كمية كافية من الماء، عدم الإكثار من التمر أو الحلويات الرمضانية المشبَّعة بالسكريات، تجنُّب أو التقليل من العصائر الغنية بالسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعة من دون إضافة سكر، والتقليل من الوجبات الدهنية والمقليات.