حقيقة اصطياد الدواعش في أفغانستان.. هذا ما حدث في ننكرهار

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار عملية عسكرية للقوات الحكومة الأفغانية، قُتل 22 عنصراً من تنظيم "داعش" في تلك العملية التي نفذت بولاية " ننكرهار " شرقي أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن ولاية ننكرهار، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في قضاء "خوياني" التابع للولاية.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من "داعش"، وتدمير أربعة مخازن للذخيرة تابعة للتنظيم.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن اعتقلت شخصين، للاشتباه في تقديمهما الدعم لتنظيم "داعش".

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وتأتي هذه العملية الأمنية بعد يوم من ظهور زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في إصدار مرئي هدد فيه باستهداف عديد من دول العالم، كما دعا أتباعه إلى استهداف المصالح الغربية، مركِّزاً في خطابه الذي لم يتجاوز 18 دقيقة، على أن تنظيمه لا يزال يعمل في حرب الاستنزاف.

يذكر أنه قبل أيام، وقعت تفجيرات في وسط العاصمة كابول، أعقبها إطلاق نار، بالقرب من أحد الفنادق الرئيسية ووزارة الاتصالات.

وجاءت الانفجارات بعد شهور من الهدء النسبي في كابول تزامنًا مع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة ومسؤولي حركة طالبان بهدف فتح الطريق أمام مفاوضات سلام رسمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يربو على 17 عامًا في أفغانستان.