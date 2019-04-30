السعودية تشدد على اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن

اسماء السيد - الرياض: شددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وتطرق إلى مشاركة المملكة في منتدى "مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي" الثاني الذي أقيم في بكين بجمهورية الصين، مشيراً إلى التكامل بين المبادرة الصينية "الحزام والطريق" و"رؤية المملكة 2030" فيما يتعلق بتطوير البلدين، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة ومساهمة المملكة في رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن طريق تحولها إلى منصة صناعية لوجيستية كبرى، تستهدف منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجدّد المجلس رفض السعودية التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، معبراً عن تطلع السعودية إلى علاقات متينة بين البحرين والعراق يسودها الاحترام المتبادل وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

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وبيَّن وزير الإعلام السعودي أن مجلس الوزراء نوّه بنتائج أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي نظمه، برعاية خادم الحرمين الشريفين، شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030" تحت شعار "آفاق مالية واعدة".

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، كما قرر المجلس الموافقة على قيام وزير النقل -أو من ينيبه- باستكمال إجراءات التباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارة النقل في السعودية ووزارة النقل في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.