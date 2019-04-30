دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تكشف عن إنخفاض مبيعات سلسلة Pixel 3 في تقريرها المالي الأخير ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن تقريرها المالي لهذا الربع، حيث أعترفت عملاق البحث بإنخفاض مبيعات هواتف Pixel في الربع الأول من 2019 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

تستعد عملاق البحث لإطلاق الإصدارات الأولى من هواتفها المتوسطة Pixel 3a و 3a XL لاحقاً هذا العام، إلا أن الإصدارات المميزة للشركة تواجه إنخفاض ملحوظ في المبيعات، وهو ما أكدت عليه جوجل في الإعلان عن تقريرها المالي للربع الأول من 2019.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدارات القادمة من هواتف جوجل المتوسطة ستدفع مبيعات الشركة خلال الفترة القادمة، كما ستدعم جوجل لتستمر في المنافسة في سوق الهاتف مع إختيارات أكثر للمستخدمين.

ولقد أشارت Ruth Porat في الإعلان عن التقرير المالي لشركة جوجل أن الشركة تواجه منافسة قوية في سوق الهواتف المميزة في الفترة الأخيرة بشكل خاص، حيث أكدت على أن هذه المنافسة هي السبب الرئيسي لإنخفاض مبيعات هواتف Pixel بشكل عام وسلسلة Pixel 3 بشكل خاص.

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من جانب أخر أكدت Ruth Porat على أن مستوى التسعير لهاتفي Pixel 3 و 3 XL الذي يتراوح بين 800 إلى 1000 دولار يعد مستوى تسعير جيد للمنافسة مع إصدارات سامسونج وابل على سبيل المثال.

يذكر أن إيرادات جوجل في الربع الأول من العام الماضي كانت 4.35 مليار دولار، بينما وصلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2019 إلى 5.45 مليار دولار، إلا أن قسم هواتف Pixel لم يساهم بنسبة كبيرة في تعزيز إيرادات جوجل، حيث شكلت خدمات جوجل الأخرى العامل الرئيسي في إرتفاع نسبة إيرادات الشركة، إلا أن جوجل تتوقع إرتفاع في نسبة إيرادات قسم الهاتف مع إنطلاق هاتفي Pixel 3a و 3a XL.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تكشف عن إنخفاض مبيعات سلسلة Pixel 3 في تقريرها المالي الأخير ظهر على التقنية بلا حدود.