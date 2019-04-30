دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأ متجر سوق.كوم المملوك لشركة أمازون بإتاحة القارئ الإلكتروني الشهير كيندل عبر المتجر نفسه وذلك للمتسوقين من المنطقة العربية.

وتوفر أجهزة كيندل التي تدعم اللغة العربية مجموعة كبيرة من المزايا التي تهمّ القراء، فمثلاً يمكنك البحث عن الكلمات الغريبة في ويكيبيديا أو القواميس أو ترجمتها، وكذلك تخصيص الخط مثل تغيير حجمه ونوعه والهوامش والمحاذاة ولون الخلفية، كما توفر أجهزة كيندل إمكانية تسجيل وحفظ الأفكار للرجوع إليها لاحقاً وحتى مراجعتها ومشاركتها.

وتوفر أمازون مكتبة ضخمة من الكتب الإلكترونية لأجهزة كيندل، حتى أن هناك أكثر من 12 ألف كتاب إلكتروني عربي أصبحت متوفر الآن.

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وتتوفر أجهزة كيندل بعدة مواصفات فنية وطرازات مختلفة سواء بقياس 6 أو 7 بوصة مع تنوع في شدة إضاءة الشاشة الخالية من التوهج والبطارية التي تدوم لأسابيع بفضل تقنية العرض المميزة مع إمكانية الإتصال عبر شبكات الواي فاي بالانترنت.

ويباع جهاز Kindle Paperwhite بسعر 649 ريال للجيل العاشر وأسعار أقل للأجيال الأقدم، بينما جهاز Kindle Oasis بسعر 999 ريال ويوفر متجر سوق.كوم مجموعة من الإكسسوارات وأغطية الحماية بألوان مختلفة.

التدوينة لوحيات كيندل من أمازون تتوفر عبر سوق.كوم ظهرت أولاً على عالم التقنية.