دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كاميرة OnePlus 7 Pro تأتي بميزة تكبير بصري حتى 3 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق سلسلة هواتف OnePlus 7 في 14 من شهر مايو المقبل، وفي تسريبات جديدة اليوم تم تأكيد ميزة التكبير البصري في هاتف OnePlus 7 Pro حتى 3 مرات.

تتوالى التسريبات حول سلسلة وان بلس القادمة OnePlus 7، حيث من المقرر أن تقدم الشركة هذا العام إصدار رئيسي OnePlus 7، مع إصدار Pro من الهاتف كما تقدم أيضاً هاتف OnePlus 7 Pro 5G.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف OnePlus 7 Pro بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وفي تقرير جديد اليوم أشير إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة مميزة بتكبير بصري حتى 3 مرات، كما أشار التقرير إلى أن الهاتف يدعم أيضاً التكبير الرقمي حتى 10 مرات، ويضم هاتف OnePlus 7 Pro واجهة واضحة للكاميرة تحاكي الواجهة التي قدمت من وان بلس في هاتف OnePlus 6T.

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ولقد نشرت مؤخراً أيضاً العينات الأولى للتصوير بكاميرة هاتف OnePlus 7 Pro، التي أوضح كفاءة ميزة التكبير البصري حتى 3 مرات، كما أوضح التقرير على أن الهاتف لا يضم مستشعر time of flight الذي يدعم تقنية الواقع المعزز وتصوير portrait.

ويدعم هاتف OnePlus 7 Pro أيضاً تقنية HDR في التصوير بكفاءة أكثر من هاتف OnePlus 6T، كما يأتي الهاتف بتحسينات في ميزة التصوير الليلي Nightscape ليحاكي نمط التصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة المميز لهاتف Huawei P30.

المصدر

هذا الموضوع كاميرة OnePlus 7 Pro تأتي بميزة تكبير بصري حتى 3 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.