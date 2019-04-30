شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابى استهدف القوات الأمنية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم /الثلاثاء/ اعتقال "إرهابى" استهدف القوات الأمنية بقضاء المدائن جنوب شرق العاصمة /بغداد/.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية بقيادة عمليات بغداد تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة المشروع بقضاء المدائن جنوبي بغداد"، مشيرة إلى أن المعتقل من العناصر الإرهابية التي استهدفت القوات الأمنية عبر زرع العبوات الناسفة في الطرق التي تسلكها، ويعمل ضمن ما يسمى بـ(قاطع البراء)، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب".

وألقت القوات الأمنية العراقية - في وقت سابق اليوم - القبض على خمسة من تنظيم داعش بينهم سوري الجنسية خلال تسللهم إلى قضاء البعاج غرب الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

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