شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى السودانى يعلن قبول استقالة ثلاثة من أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان اليوم /الثلاثاء/ قبول استقالة 3 من أعضائه.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، اليوم، أن الأعضاء هم (الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل)، مشيرا إلى أن الأعضاء الثلاثة تقدموا باستقالاتهم الأسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالى السودانى يعلن قبول استقالة ثلاثة من أعضائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.