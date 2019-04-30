نائب رئيس وزراء كردستان يتمنى تعيين آريا ستارك في الحكومة

وذكر طالباني في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "أتمنى لو أننا نستطيع الحصول على (آريا ستارك) كوزيرة في الحكومة المقبلة".

وآريا ستارك هي إحدى شخصيات مسلسل "صراع العروش" ً الذي يلاقي رواجا كبيرا في العالم، وتجسدها الممثلة الشابة "مايسي وليامز".

وتواجه الأحزاب الكردية صعوبة في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور شهور على إجراء الانتخابات، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم".

ويعرقل تشكيل حكومة الإقليم عدم الاتفاق على المناصب الحكومية، رغم حسم منصب رئيس الإقليم لنيجرفان بارزاني، ورئاسة حكومة الإقليم لمسرور بارزاني.

وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، قد صوت السبت (6 نيسان 2019 ،(وخلال اجتماع عقده في السليمانية، بالموافقة على اتفاقيته مع الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل حكومة الإقليم.

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وقال مصدر مطلع حضر الاجتماع، في حديث لـ"بغداد اليوم" حينذاك، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، صوت بالموافقة على الاتفاقية السياسية مع الديمقراطي الكردستاني".

وكان لطيف شيخ عمر، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أعلن التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة.

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2019 عودته إلى البرلمان بعد التوصل لاتفاق مع حزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن تشكيل الحكومة.

وصرح عدنان المفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء 16 أبريل 2019 أن الحوارات حول تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، وصلت مراحلها النهائية.

وأضاف المفتي في تصريح متلفز، أن "الحوارات بين الاطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة في بالإقليم وصلت مراحلها النهائية ولم يتبق سوى بعض الفقرات القليلة لحسمها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير. من المنتظر أن يتم حسم جميع المسائل قريبا، ونأمل أن يتم الانتهاء من مهام البرلمان وانتخاب رئيس الاقليم وتكليف رئيس الحكومة الجديد قبل نهائية الشهر الحالي".