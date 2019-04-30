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وأشار إلى أن "داعش" احتفظ باحتياطي نقدي كبير قبل خروجه من سوريا والعراق وبإمكانه شن هجمات، خاصة أن عملياته السابقة في أوروبا كانت بتمويل ذاتي من خلاياه هناك.
وأوضح هنية أن واشنطن تحاول الاستفادة من هذه التنظيمات وقضية الإرهاب وقد منحها "داعش" ذريعة للتوسع في أماكن لم تكن تستطع الوصول إليها خاصة في أفريقيا حيث كثفت مشاركتها في قوات أفريكوم، كما تعتزم إنشاء أكبر قاعدة عسكرية في النيجر، كذلك ستحاول استثمار هذا التنظيمات للتمدد في شرق أسيا والضغط على الصين وروسيا.
وأوضح أبو هنية أن أجندة التنظيم تتقاطع مع مصالح دول أقليمية لذا فهو يسعى لاستثمار الظروف والمشكلات المتجذرة ولخلق تقاطعات تساعدة في استثمار القوى الدولية والإقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير في الجماعات الإسلامية: ظهور البغدادي يتواكب مع تغيير عمل التنظيم لشكل "مافيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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