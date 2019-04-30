قريبا في دبي... نظام نقل للركاب في الهواء بين الأبراج وحديقة معلقة فوق الماء (صور)

القاهرة — سبوتنيك. وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اعتمدنا اليوم مجموعة مشاريع تطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة في العالم، مدينة دبي… مشروع "سكاي واي" نظام نقل للركاب في الهواء بين أبراج دبي الجميلة بطول 5 كيلومترات، وإجمالي 21 محطة لنقل الركاب…التنقل في وسط دبي التجاري وشارع الشيخ زايد سيكون رحلة ممتعة ومبهجة ومبهرة".

وأضاف حاكم دبي، "وأطلقنا اليوم أيضا حديقة معلقة فوق الماء… تضم جسورا ومساحات خضراء… ومساحات للجري وممرات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية… واتفقنا مع شركة "كريم للتوصيل" لإدارة 3500 دراجة هوائية موزعة في 350 موقعا في دبي للسكان والزوار… نسعى لحياة صحية لسكان المدينة الأجمل".

كما أطلق الشيخ محمد بن راشد مشروع "ساحة ديرة"، والتي تعتبر ميدانا عاما جديدا في دبي للعائلات والأطفال، تضم متنزهات واستراحات وأماكن لتجمع الأسر وممارسة الهوايات.

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وذكر حاكم دبي، أنه اطلع على مجموعة كبيرة من مشاريع الطرق الداخلية والجسور الجديدة والطرق الكبرى في دبي، لافتا إلى أن جميع هذه المشاريع وغيرها "لها هدف واحد، هو إسعاد الناس".

وتنشر في وجهات التسوق الفخمة، والمباني العصرية، والملاهي وغيرها؛ ويعد "برج خليفة"، على ارتفاع 830 مترا، أعلى المباني في المدينة، التي تنتشر فيها "ناطحات السحاب".

وتقع أسفل البرج نافورة دبي مع نافورات وأضواء تتناغم مع الموسيقى، ويقع "أتلانتس — النخلة"، وهو منتج يضم حدائق مائية وحدائق للحيوات البحرية، على جزر اصطناعية في الجهة المقابلة.