مصر.. حكم نهائي بالسجن المؤبد للقيادي بالإخوان حسن مالك

القاهرة/ الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان حسن مالك و 6 آخرين إثر إتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن "محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمنعقدة (جنوب القاهرة)، قضت اليوم، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق حسن مالك ونجله حمزة، وعبد الرحمن سعودي (رجل أعمال) و4 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين بينهم سيدة، وبراءة 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وأضاف المصدر، "كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انتهاء فترة محكوميتهم".

وجاءت الإدانة عقب اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي في غضون الفترة بين 2015 حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2017، رغم نفي هيئات الدفاع عن المتهمين صحة تلك التهم.

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وأحيلت القضية إلي محكمة الجنايات مطلع نوفمبر/تشرين ثاني 2017، وعقدت أولي جلسات المحاكمة في 12 فبراير /شباط 2018.

ووفق القانون المصري، تكون أحكام محاكم أمن الدولة نهائية و باتة و غير قابلة للطعن عليها بأى شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ولرئيس البلاد صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الجديد الصادر أيا كان.

وحظرت السلطات المصرية، جماعة الإخوان نهاية 2013، عقب أشهر من إطاحة الجيش بمحمد مرسي، المنتمي للجماعة وأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عقب عام من توليه الحكم، ومنذ ذلك الحين تواجه قيادات وكوادر الجماعة اتهامات تنفيها بارتكاب أعمال تخريبة وعنف بالبلاد.

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