السيسي في أول تعليق على استفتاء الدستور: جبرتم بخاطري

القاهرة / الخليج 365

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موافقة المصريين على تعديلات بالدستور تمكنه من البقاء بالحكم حتى 2030 بأنه "جبرا لخاطره وخاطر مصر".

وفي أول تعليق على نتائج الاستفتاء الأخير، خرج السيسي، عن سياق كلمة كان يقرأها من ورقة في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية (شمالي البلاد)، تتحدث عن إبهار المصريين للعالم بالخروج بالملايين في الاستفتاء.

وقال في الكلمة التي بثها التليفزيون الحكومي وفضائيات خاصة، الثلاثاء، مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: "إنتوا (أنتم) جبرتم بخاطري وخاطر مصر".

ومنذ طرح التعديلات للنقاش البرلماني في فبراير/ شباط الماضي وإقرارها الشهر الجاري، لم يعلن السيسي موقفه منه، وسط حديث رئيس البرلمان عبد العال على أن الرئيس لم يطلبها أو يتدخل لتقديمها للمجلس.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، موافقة 88.8% على تعديلات بالدستور تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030.

وأشارت إلى أن 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها 2 مليون و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17%.

ورغم تصريح السيسي (يحكم منذ 2014) في مقابلة عام 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، إلا أنه أدلى بصوته بأحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة، وقدم الشكر للمصريين على المشاركة عقب إعلان النتيجة.

وانقسمت قوى المعارضة جراء الاستفتاء إلى فريقين أحدهما دعا إلى التصويت بـ"لا"، وآخر قرر المقاطعة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.