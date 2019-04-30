سلمان_للاغاثة يوزع مساعدات إيوائية في مديريات #حجة

الخليج - واس

وُزّعت 230 خيمة و 690 بطانية و 460 بساطا للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 1.380 فردا بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في مختلف المجالات.