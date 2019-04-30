مؤسسة_التقاعد تطلق مبادرة “المشي “صحة”

صحيفة الخليج الالكترونية

تطلق المؤسسة العامة للتقاعد مبادرة “المشى..صحة” التي تستضيف النسخة الأولى منها مدينة الدمام غداً بالواجهة البحرية للمدينة.

وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة فيصل بن عثمان اليحيى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على مد جسور التواصل مع المتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال مرحلة التقاعد بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط .

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وأكد اليحيى أهمية هذه المبادرة التي تعكس حرص المؤسسة على تفعيل دورها المجتمعي وتوفير مناخ حياتي مناسب للمتقاعدين والالتقاء الدائم بهم والاستماع إلى مرئياتهم، داعيا عموم المتقاعدين بالمنطقة الشرقية للحضور والمشاركة في هذه الفعالية، حيث ستقدم جوائز وهدايا عينية للمشتركين والفائزين بالتعاون مع رعاة الفعالية.

وقدم اليحيى شكره للتسهيلات التي حظيت بها المؤسسة من إمارة المنطقة الشرقية لإقامة هذه الفعالية ممثلة بسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز, ولجميع الداعمين والشركات الراعية.

يذكر أن مبادرة “المشي..صحة” سيتم اطلاقها قريبا في عدد من مناطق ومدن المملكة، وذلك للوصول لأكبر شريحة من المتقاعدين، وتعزيز الصحة العامة لديهم من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات الرياضية.