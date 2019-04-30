التجارة: استدعاء 31 مركبة “فيراري” لهذه الأسباب!

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة “التجارة والاستثمار” عن استدعاء 31 مركبة فيراري “SUPERFAST 812” “GTC4LUSSO” “488 GTB,PISTA,SPIDER” 2018 – 2019 .

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وجاء الاستدعاء بسبب خلل في فاصل بخار الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود مما يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لاستبدال فاصل بخار الوقود مجانًا.