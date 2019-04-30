السودان.. #المجلس_العسكري يضحي بـ3 من أعضائه نزولاً عند رغبة المتظاهرين

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم (الثلاثاء)، على استقالة ثلاثة من أعضائه، كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

وأفادت “رويترز” بأن الأعضاء المستقيلين هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، قد طالب باستبعاد الثلاثة، متهمًا إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.