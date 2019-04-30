تدريب قيادات تعليم عسير على اللغة الصينية

الخليج - سلمى القحطاني

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني صباح اليوم ( الثلاثاء ) بفندق قصر أبها البرنامج التدريبي لأبجديات اللغة الصينية ، وذلك بتنظيم من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات وتستهدف القيادات التعليمية في الإدارة.

وأكد ” الجوني ” أن البرنامج يأتي في إطار تأثير التعليم في السياق الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لتحقيق رؤية الوطن 2030 م ، ووفقا لتطلعات القيادة الرشيدة ، معبرا عن فخره واعتزازه بما تم إنجازه من جهود في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات بتعليم المنطقة بقيادة الأستاذ سفر البريدي ، والأستاذة أحلام حبتر .

وكان مشرف شؤون المعلمين الدكتور عبدالله القحطاني قد تناول أبجديات اللغة الصينية وجذورها ، وأهميتها على عدة مستويات ، فيما تخلل الورشة ورقة عمل قدمتها الأستاذة فدوى الراقدي ، استعرضت من خلالها أنموذجا في التحدث باللغة الصينية ، تلا ذلك عرض مرئي ومعلومات عامة عن الثقافة الصينية باعتبارها من أعرق اللغات العالمية .