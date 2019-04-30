- 1/2
- 2/2
الخليج - سلمى القحطاني
افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني صباح اليوم ( الثلاثاء ) بفندق قصر أبها البرنامج التدريبي لأبجديات اللغة الصينية ، وذلك بتنظيم من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات وتستهدف القيادات التعليمية في الإدارة.
وأكد ” الجوني ” أن البرنامج يأتي في إطار تأثير التعليم في السياق الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لتحقيق رؤية الوطن 2030 م ، ووفقا لتطلعات القيادة الرشيدة ، معبرا عن فخره واعتزازه بما تم إنجازه من جهود في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات بتعليم المنطقة بقيادة الأستاذ سفر البريدي ، والأستاذة أحلام حبتر .
وكان مشرف شؤون المعلمين الدكتور عبدالله القحطاني قد تناول أبجديات اللغة الصينية وجذورها ، وأهميتها على عدة مستويات ، فيما تخلل الورشة ورقة عمل قدمتها الأستاذة فدوى الراقدي ، استعرضت من خلالها أنموذجا في التحدث باللغة الصينية ، تلا ذلك عرض مرئي ومعلومات عامة عن الثقافة الصينية باعتبارها من أعرق اللغات العالمية .
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب قيادات تعليم عسير على اللغة الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.