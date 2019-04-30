شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» تبدأ تطوير منجمين لإنتاج ربع مليون أونصة ذهب سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، توقيع شركتها المملوكة بالكامل لها، شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، عقد ترسية تطوير منجمي منصورة ومسرة وإنشاء مصنع تابع لهما لإنتاج الذهب على مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو العالمية، للقيام بالأعمال الهندسية التفصيلية، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، ومساندة التشغيل، والعمل مع «معادن» على تدريب الكوادر الوطنية والهندسية والفنية على أعمال التشغيل والصيانة وتطوير الأداء والمحتوى المحلي لمشتريات المشروع.

ويقع منجما منصورة ومسرة في منطقة الدرع العربي الأوسط، وهي واحدة من أغنى المناطق الجيولوجية بالمعادن في المملكة.

ويعد هذا المشروع أكبر منجم ذهب لمعادن على الإطلاق، حيث سينتج ما معدله 250 ألف أونصة من الذهب سنوياً على مدار العمر الافتراضي للمنجم، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في المنجم ما يقارب 3.3 مليار ريال، ما يعادل 880 مليون دولار.

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ومن المقرر اكتمال المشروع وبدء عملياته الإنتاجية في 2022، وسيكون المصنع قادرا على معالجة ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنوياً من الخامات الحرارية الموجودة في الرواسب المعدنية، حيث تعـد هذه المرة الأولى التي تتم فيها معالجة هذا النوع من خام الذهب في الشرق الأوسط.

وتواصل «معادن» سعيها وراء استثمارات نمو جذابة في المملكة، حيث يمثل منجما منصورة ومسرة خطوة كبيرة لمعادن، ليس فقط لكونهما أكبر منجمي ذهب على الإطلاق، ولكن أيضاً بسبب التحديات التقنية والفنية التي تصاحب معالجة هذا النوع من خام الذهب.

وتدير «معادن» 6 مناجم ذهب، بما في ذلك منجم الدويحي الذي بدأ إنتاجه التجاري في عام 2017 بنحو 275 ألف أوقية في عام 2018، وتخطط «معادن» لإنفاق 295 مليون ريال على برنامج الاستكشاف التعديني المُسرع الذي تم اعتماده بداية العام 2019، وهو يمثل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في التزام «معادن» الاستثماري في السنوات السابقة، ويهدف إلى تقصير الوقت اللازم لنقل الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة التطوير.

يذكر أن شركة معادن للذهب والمعادن الأساسية، هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لـ«معادن» التي تتخصص في إنتاج وبيع الذهب والنحاس والفضة والزنك، حيث مازال الذهب يأخذ الحيز الأكبر من إنتاجها، وهو أول سلعة استخرجتها «معادن» الذي شكل الأساس للنمو والتنوع اللاحقين لمعادن.

وأنتجت شركة معادن للذهب والمعادن الأساسية نحو 415 ألف أوقية من المعدن الثمين في عام 2018، وتهدف إلى زيادة هذا الرقم إلى مليون أوقية سنوياً ضمن إستراتيجية «معادن» نحو العام 2025.