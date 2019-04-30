الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس المشترك مع المدنيين في السودان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الفريق عبد الفتاح البرهان

أعلن مسؤول كبير في الجيش السوداني الخميس أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير.

وأكد اللواء صلاح عبد الخالق للصحافيين أن "رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي"، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليهم منذ أيام.