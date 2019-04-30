انت الان تتابع وزيرة كويتية: لا يمكن الاستغناء عن الوافدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علم الكويت
قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، إن الكويت لا يمكن تستغني عن الوافدين، وإنما تسعى إلى جعلهم قيمة مضافة في الدولة، مضيفة: "لا مشكلة في وجود الوافدين، بل لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم، وهذه حقيقة، ولكن نحتاج الى أن تكون النوعية والمؤهلات أفضل وأعلى، حتى يكونوا هم القيمة المضافة داخل الدولة، والتركيبة السكانية في الكويت تتضمن العديد من الملفات، من بينها التوزيع الجغرافي، نظرا لزيادة عدد الذكور مقابل عدد الاناث، وهو ما يحتاج إلى حل فوري، وكذلك عدم وجود المدن العمالية، وتواجد العمالة داخل المناطق المخصصة للعائلات والأسر".
وأكدت العقيل، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، استمرار الدولة في سياسة "الاحلال"، نافية أن تكون هناك وظائف، لا يمكن أن يشغلها الكويتيون، إذ هناك 9 مجموعات وظيفية، تم إحلال الكويتيين بها محل الوافدين، بنسبة 90%.من ناحية أخرى، كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية سلطان الشعلاني، أول من أمس
وأكدت العقيل، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، استمرار الدولة في سياسة "الاحلال"، نافية أن تكون هناك وظائف، لا يمكن أن يشغلها الكويتيون، إذ هناك 9 مجموعات وظيفية، تم إحلال الكويتيين بها محل الوافدين، بنسبة 90%.
من ناحية أخرى، كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية سلطان الشعلاني، أول من أمس الأحد، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر لإتمام الربط الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاعتمادها، قائلا إنه بمجرد اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لمذكرة التفاهم، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعليا في تطبيق الربط الإلكتروني بين أنظمة البلدين. (التفاصيل)
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