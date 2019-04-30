بعد تفجيرات «الأحد الدامي».. أمريكا تحذر من مخططات لهجمات جديدة في سريلانكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، من إمكانية وجود مخططات لتنفيذ هجمات في سريلانكا، بعد الهجوم الأخير الذي استهدف كنائس وفنادق، في عيد الفصح، الأسبوع الماضي، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ألاينا تبليتز، السفيرة الأميركية لدى كولومبو، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن التهديد الإرهابي ما زال قائمًا، وربما كان هناك مخططون يعملون، وربما لا يزال أعضاء نشطون في المجموعة التي نفذت الهجمات الإرهابية في أحد عيد الفصح طلقاء".

وتابعت: "لدينا بالتأكيد ما يدفعنا للاعتقاد بأن مجموعة الهجوم لم يُخمد نشاطها بالكامل، نعتقد أن هناك تخطيط جار"، لتنفيذ هجمات.

والأسبوع الماضي، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ "عيد الفصح" في سريلانكا.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 253 شخصًا، فضلاً عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

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وكشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات سريلانكا ، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، واتهمت السلطات السريلانكية تتهم "جماعة التوحيد الوطنية" و"جماعة ملة إبراهيم" المتشددتين بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية.

ونشر التنظيم تسجيلًا مصورًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، عبَّر وكالة "أعماق" للأنباء التابعة له، ظهر فيه ثمانية رجال منهم سبعة ملثمون وهم يقفون تحت راية التنظيم، معلنين البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وتعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونًا.