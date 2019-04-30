فيديو| بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عيد العمال في فلسطين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في الأول من مايو عيد العمال العالمي لا تبدو هنا في غزة معالم للاحتفال بالعيد في ظل بطالة مرتفعة فاقت كل المقاييس الدولية بسبب حالة الحصار المفروض على قطاع غزة والذي أنهك سكانه لقرابة 11 عاما.
في السياق، أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن معدل البطالة في فلسطين ارتفع في العام 2018 ليصل نحو 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع نحو 28% في العام الذي سبقه، وارتفع العدد من 377 ألف عاطل عن العمل عام 2017 إلى 426 ألف عاطل العام الماضي.
وأوضح الإحصاء في تقرير حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2018، لمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف غدًا الأربعاء، أن معدل البطالة بلغ حوالي 18% في الضفة الغربية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة، مقارنة مع 44% عام 2017.
وبين أن محافظتي جنين وبيت لحم في الضفة احتلتا أعلى معدل للبطالة حوالي 21%، تلتهما محافظة الخليل 20%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة قلقيلية حوالي 7% تلتها محافظة القدس 11%.
أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خان يونس المعدل الأعلى للبطالة بمعدل 58%، تليها محافظة دير البلح 57%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة غزة بمعدل 48.0%.
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