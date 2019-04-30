بعد 19 عامًا.. كيف نجا كويتي قتل إعلامية من عقوبة الإعدام؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أنقذ الكويتيون مواطن من عقوبة الإعدام بعد تمكنهم من جمع دية المقتولة، والتي بلغت 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يساوي 33 مليون دولار أمريكي.

وتمكنت حملة جمع دية المواطن الكويتي خالد نقا العازمي، المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل 19 عامًا، من جمع مبلغ الدية ليسدل الستار على قضية طال عمرها 19 عامًا.

وقد أطلقت مبرة العوازم الخيرية، المشرفة على جمع الدية، رابط التبرع الالكتروني، وحضت أهل الكويت على التفاعل الإيجابي لجمع المبلغ المطلوب بأسرع وقت ممكن.

احتفالات كبيرة

ووثقت مقاطع فيديو متداولة الحضور الغفير بمقر حملة جمع الدية لـ "خالد نقا العازمي" ، قاتل الإعلامية هداية السلطان.

وظهر بالفيديو حضور كثيف من جانب الكويتين لأجل التبرع في الحملة الخاصة بجمع "الدية"، والتي تقدر بـ 10 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي.

وجاء ذلك بعدما دعت إحدى كبرى القبائل في الكويت عن حملة ضخمة لجمع دية، والتي وجدت تفاعلا واسقا من جانب الكويتيين.

إقبال غير متوقع

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وقال مشرف الحملة خالد رفاعي راعي الفحماء، في تصريحات لصحيفة "الرأي" المحلية، ”قمنا بفتح الرابط وبفضل الله وجدنا إقبالًا كبيرًا جدًا، لدرجة أن السيرفرات توقفت عن العمل أكثر من مرة من الضغط عليها، ورفعناها عدة مرات“.

وبدأت الحملة بعد التوافق مع ورثة الإعلامية الراحلة والتسامح معهم وترضيتهم بدفع الدية، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد وهي نحو 19 عامًا.

وتوافدت أعداد كبيرة من أبناء قبيلة العوازم وأهل الكويت إلى مقر الحملة، حيث بدأت الفعاليات باستقبال المتبرعين بحضور أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع، وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل والعوائل في الكويت، ممن أعلنوا مساهمتهم ودعمهم للحملة.

وشارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير إضافة إلى نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في حملة التبرعات والدعوة إلى مساندة عائلة السجين العازمي، للمساهمة في الإفراج عنه بعد أن قضى هذه الأعوام الطويلة في السجن.

وقائع القتل

من جانبه، تطرق الكاتب حمد العصيدان إلى حجم الدية الكبير، قائلًا في مقال نشرته صحيفة ”الراي“، ”في ما يتعلق بحجم الدية، فقد أبدت أكثر من جهة – ولا سيما من رجال الدين – تحفظها على العشرة ملايين دينار، مؤكدين أنه مبالغ فيه، وكبير جدًا، وقد يؤسس إلى ظاهرة ليست جيدة في مسألة الدية، إذا ما حدثت مشكلة مشابهة في المستقبل، ومبعث الاستغراب من المبالغة بحجم المبلغ أن الجاني قد دفع ثمن فعلته 19 عامًا كاملة في السجن، ضاع فيها شبابه ومستقبله الوظيفي، وهي مدة عقوبة ليست بالسهلة، ويكفيه ذلك“.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية "هداية السلطان" إلى شهر مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطا في الشرطة الكويتية.

واعترف "العازمي” بقتله للإعلامية؛ بسبب مقال نشرته في المجلة التي كانت تترأسها يمس فتيات عشيرة "العوازم" التي ينحدر منها القاتل.