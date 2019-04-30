فيديو| لأول مرة منذ 200 عام.. إمبراطور اليابان بتنازل عن العرش

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ينتهي الثلاثاء حكم الإمبراطور الياباني أكيهيتو بعد تخليه عن عرشه لابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي سيصبح الإمبراطور رقم 126 للبلاد، وستكون هذه المرة الأولى خلال قرنين التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش وهو على قيد الحياة.

وأعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو، الثلاثاء، تنازله عن العرش لإلهة الشمس في القصر الإمبراطوري، وأنهى بذلك ولاية سعى خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة، وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب.

وأكيهيتو (85 عاما) أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، ووالده الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، اعتبر "إلها حيا" حتى بعد هزيمة اليابان عام 1945.

ولعب الإمبراطور أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو دورا نشطا كرمز للمصالحة والسلامة والديمقراطية.

وأعلن أكيهيتو تنازله عن العرش في مراسم أقيمت في مكان مقدس داخل ساحات القصر الإمبراطوري، أقيمت لتمجيد إلهة الشمس، التي تقول الأسطورة إن السلالة الإمبراطورية تنحدر منها.

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وظهر أكيهيتو في لقطات فيديو نقلها التلفزيون الياباني يرتدي ثوبا تقليديا برتقالي اللون وغطاء للرأس أسود وهو يمشي ببطء.

وقال التلفزيون الياباني إن ولي العهد ناروهيتو سيجري مراسم مماثلة، ويصاحب التنازل عن العرش مراسم قصيرة وبسيطة نسبيا في قاعة الصنوبر العريقة في القصر الإمبراطوري.

وسيعلن آبي التنازل، وسيلقي أكيهيتو آخر كلمة له كإمبراطور، وسينصب ناروهيتو (59 عاما) إمبراطورا في مراسم منفصلة غدا الأربعاء.