اتهمها البعض بزراعة التطرف.. تحركات باكستانية للسيطرة على المدارس الدينية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعادت تصريحات المتحدث باسم الجيش الباكستاني حول اعتزام باكستان فرض سيطرتها على شبكة تضم أكثر من 30 ألف مدرسة دينية، تلك المدارس إلى الواجهة من جديد، بعد أن أثارت لغطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

تُعد باكستان من أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد المدارس الدينية، التي شهدت تناميا ملحوظا منذ الإطاحة بحكومة "ذو الفقار علي بوتو" في عام 1977، ووصول الجنرال ضياء الحق إلى الحكم، الذي دعم المدارس الدينية باعتبارها إحدى قلاع الحفاظ على الهوية الإسلامية في باكستان.



وبعد أحداث 11 سبتمبر، أثارت المدارس الدينية في باكستان الكثير من السجال في الأوساط العربية والعالمية نتيجة ارتباطها بتهمة دعم الإرهاب.

وتلقى 10 من كبار قادة طالبان الـ 12 تعليمهم في مدرسة دار العلوم الحقانية في بيشاور.

سيطرة حكومية

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن باكستان تعتزم فرض سيطرتها على شبكة تضم أكثر من 30 ألف مدرسة دينية في إطار حملة ”لتنظيم“ المدارس الإسلامية من خلال فرض سيطرة الدولة عليها.

ويمثل تحديث التعليم في المدارس الدينية قضية شائكة في باكستان التي غالبًا ما ينحى باللوم فيها على تلك المدارس في اعتناق الشبان الأفكار المتطرفة، ولكنها فرصة التعليم الوحيدة المتاحة لملايين من الأطفال الفقراء.

وتواجه الحكومة الجديدة في باكستان ضغوطا من قوى عالمية لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات المتشددة التي تشن هجمات في الهند وأفغانستان، وقد تعهدت بإجراء تعديلات رئيسة كما وعد رئيس الوزراء عمران خان بألا تتغاضى بلاده بعد الآن عن مثل هذه الجماعات التي تعمل في أراضيها.

انتقادات حادة

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ويقول منتقدو نظام التعليم بالمدارس الدينية، إن التلاميذ الذين يتعلمون فيها غالبًا ما يكونون غير مجهزين للحياة العصرية، كما أن بعض تلك المدارس تعد مرتعًا خصبًا للجماعات المتشددة. ويقضي التلاميذ معظم اليوم في هذه المدارس في حفظ القرآن الكريم.

وقال الجنرال آصف غفور المتحدث باسم الجيش الباكستاني للصحفيين في مقر قيادة الجيش بمدينة روالبندي إن “ حكومة باكستان… قررت تنظيم هذه المدارس، ”سيستمر توفير التعليم الإسلامي ولكن لن يكون هناك خطاب كراهية“.

وأضاف أن المدارس الدينية ستخضع لإشراف وزارة التعليم وسيتم دمج الموضوعات الأخرى ضمن مناهجها.

وقال غفور، إن باكستان ستمول المدارس الدينية من خلال تحويل أموال إلى التعليم من التكاليف الخاصة بالعمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب، والتي أصبحت أقل ضرورة بعد تراجع الهجمات المسلحة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

اتهامات التطرف

وكانت بينظير بوتو (1953- 2007) زعيمة المعارضة، رئيسة الوزراء السابقة لباكستان، صرحت قبل اغتيالها ببضعة أيام أمام، نحو (25) ألفاً من أنصارها، بأن الرئيس برويز مشرف لم يفعل شيئاً لإصلاح المدارس الدينية.

وأشارت إلى أن هناك مدارس دينية سياسية في باكستان تعلم طلابها كيف يصنعون القنابل ويستعملون البنادق، ويقتلون النساء والأطفال وكبار السن.

وفي 2007 أكد الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أن مفتاح تخليص أفغانستان من الجماعات الإرهابية، لا يكمن في زيادة عناصر القوات المسلحة، وإنما في تدريب المزيد من الجنود وإغلاق المدارس الدينية في باكستان التي تشجع العنف.

وأوضح أن المدارس الدينية عبارة عن معسكرات تدريب وتفريخ الإرهابيين الذين يقتلون النساء والأطفال في كل مكان.