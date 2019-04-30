باكستان تضاعف قواتها الحدودية مع إيران.. هل بدأت القوات المشتركة مهامها؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد قرابة أسبوعين من إعلان إيران وباكستان عن قوة مشتركة بين البلدين لحماية الحدود بينهما، أعلن الجيش الباكستاني أنه يعتزم زيادة عدد قواته الأمنية لمراقبة الحدود المشتركة مع إيران، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الجيش في مقر قيادة الجيش الباكستاني في إسلام آباد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الجنرال آصف غفور، قوله: "إن باكستان ستزيد عدد قواتها الأمنية لمراقبة الحدود المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف القائد العسكري الباكستاني: "نحن لا نقتصر على زيادة عدد قواتنا في المنطقة لحماية أمن الحدود المشتركة وإنما فرضنا مراقبة قصوى على المناطق التي يحتمل استخدامها من قبل الجماعات الشريرة والإرهابيين هناك".

كما ذكر الجنرال أن قوات حرس الحدود الباكستانية كلفت بتأمين الحماية الأمنية لولاية بلوجستان وهي متواجدة حاليا لرصد الخط الحدودي المشترك مع إيران.

ووصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني الحدود المشتركة مع إيران بأنها حدود سلام ومودة، مؤكدا أن بلاده تحرص على صون هذه الحدود والحفاظ على الاستقرار والهدوء فيها.

وتابع غفور: "باكستان تقيم تعاونا رفيعا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف حماية الأمن والسلام على صعيد المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين".

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ومؤخرا، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب محادثات في طهران مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن البلدين توصلا لاتفاق على تشكيل قوات تدخل سريع مشتركة لمواجهة الإرهاب على الحدود بينهما.

وأضاف روحاني أنه لا توجد دولة إقليمية قادرة على التأثير سلبا في علاقات الأخوة بين إيران وباكستان، على حد تعبيره.

في حين، قال عمران خان إن بلاده لن تسمح لأي جماعات مسلحة باستخدام أراضيها لتهديد أمن جيرانها، وأضاف أن محادثاته في طهران ركزت على التوصل إلى آلية جادة ومؤثرة لمواجهة الجماعات الإرهابية على الحدود المشتركة.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم الاتفاق أيضا على تعاون فعال وجاد لدعم الحل السياسي في أفغانستان.

يذكر أنه توترت العلاقات بين البلدين خلال الشهور القليلة الماضية، وتبادلا الاتهامات بعدم بذل جهود كافية للقضاء على مسلحين يُعتقد أنهم يتخذون من المناطق الحدودية ملاذا.

وتقول إيران إن "جماعات متشددة" تعمل من ملاذات آمنة في باكستان، ودعت مرارا إسلام آباد للتحرك ضدهم.