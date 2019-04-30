اقتحام جديد للأقصى.. 82 مستوطنًا يدنسون القدس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هجوم وحشي جديد على المسجد الأقصى، نفذه مستوطنون، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المستوطنين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات الأقصى.

Advertisements

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 82 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ولا تزال شرطة الاحتلال تواصل إجراءاتها بحق الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية لمدة ثلاث ساعات ونصف ومسائية بعد الانتهاء من صلاة الظهر ولمدة ساعة.