"ليون كاست" تطلق سماعة جديدة

أعلنت شركة ليون كاست (Lioncast) عن توسيع باقة موديلاتها من السماعات من خلال طرح الموديل LX60 الجديد.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس الجديدة مزودة بمشغلات 60 مم وتدعم تشغيل الصوت المحيطي المجسم 7.1، وبالتالي فإنها تلبي متطلبات عشاق ألعاب الفيديو.

وقامت الشركة الألمانية بتزويد السماعة الجديدة بوسادة من إسفنج ميموري فوم وشريط رأس معدني، ولذلك فإن وزن السماعة الجديدة يبلغ 335 غراماً، ويتم توصيل سماعة الرأس بأجهزة التشغيل من خلال مقبس الجاك أو منفذ USB، وفي حالة التوصيل عبر منفذ USB فإن السماعة تعمل كبطاقة صوت أيضا، والتي يمكن تهيئتها على نطاق واسع عن طريق البرنامج المعني.

وأعلنت شركة ليون كاست عن توفر السماعة الجديدة المزودة بإضاءة RGB، والتي يمكن استعمالها مع الحواسيب المكتبية وأجهزة الألعاب الحالية، باستثناء جهاز Switch نظير سعر يبلغ 100 يورو.