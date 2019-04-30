تطبيق لاكتشاف التهديدات الأمنية بسرعة والاستجابة لها

أطلقت شركة "سكيوروركس"، الشركة العالمية الرائدة في الأمن الإلكتروني، تطبيقها الخاص لتحليل سلوكيات التهديدات الأمنية "Red Cloak TDR" معتمداً على التعلم العميق والتعلم الآلي لتسريع التحقيقات الخاصة بالتهديدات

بالإضافة إلى توفير هذا التطبيق ميزة الدردشة المباشرة التي تتيح للمستخدمين الوصول بشكل فوري إلى فريق سكيوروركس من الخبراء المختصين الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الأمن الإلكتروني.

ويجمع التطبيق البيانات من مجموعة واسعة من المصادر المعتمدة على جهات خارجية، ويدمجها بغية توفير أفضل مستويات الفهم والإدراك للمؤسسات للتعرف على مشهد التهديدات الأمنية الخاص بها.

ويقوم التطبيق بتحليل الأنشطة والعمليات التي تتم على الأجهزة الطرفية وشبكات المؤسسات والعمليات القائمة على السحابة، وفي ذات الوقت يقلل بشكل كبير من أعداد التهديدات الأمنية الزائفة التي يمكن أن تواجه طواقم الأمن الإلكتروني.

ويمكن من خلال التطبيق تنفيذ استجابة سريعة ودقيقة قائمة على البرمجيات، تمنح المستخدمين القدرة على أتمتة الإجراءات المناسبة والصحيحة.