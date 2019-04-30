مع توجه أجهزة آيباد وماك بوك برو نحو اعتماد تقنية USB-C في الشحن ونقل البيانات، ومع أن هواتف آيفون هذا العام قد لا تستخدم منفذ USB-C، إلا أن آبل ستستفيد من إمكانياتها عبر تضمين شاحن يدعمه وكيبل Lightning to USB-C في علبة هواتف آيفون الجديدة.
ودعمت آبل تقنية الشحن السريع منذ آيفون 8، إلا أنها استمرت بتضمين شاحن بطيء بقوة 5 واط فقط مع كيبل Lightning to USB-A البطيئ والقديم ضمن علبة هواتف آيفون التي يبلغ سعرها 749 دولار!.
لو صحت هذه الشائعة، فإن هواتف آيفون هذا العام ستأتي مع شاحن بقوة 18 واط يدعم منفذ USB-C للحصول على دفعة قوية وسريعة من الطاقة.
وتوفر آبل عبر متجرها بسعر 48 دولار إمكانية الحصول على الشاحن والكيبل المذكور بشكل مستقل ومنفصل واختياري، لذا سيكون من الرائع تضمينهم في العلبة لتأتي من الشركة مباشرة عند شراء الهاتف ومجاناً.
قد لا تكون آبل جاهزة حالياً للتخلي عن منفذ Lightning كلياً، لكنها على الأقل توفر طرق بديلة للمستخدمين للإستفادة من مزايا USB-C.
التدوينة هواتف آيفون هذا العام قد تأتي مع كيبل وشاحن USB-C [شائعات] ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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