دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تعترف بصعوبة بيع هواتف بكسل 3 بسبب سعرها المرتفع

أعلنت قوقل عن أرباحها للربع المالي الأخير، لكن هذا الربع حمل نتائج غير سارة للشركة في سوق الهواتف الذكية، فبينما يستمر نظام تشغيلها في الانتشار واجهت الشركة صعوبة بالغة خلال الفترة الماضية في بيع الهواتف التي تطورها بنفسها.

وقالت قوقل أن الهواتف التي عملت على تطويرها بإمكانيات رائدة وسعر أعلى والضغوطات التي تواجهها في هذا المجال جعلها تعاني في بيعها مقارنة مع الربع الأخير.

كانت قوقل قد أطلقت هاتف بكسل 3 بسعر يبدأ 799 دولارًا ويمكن تدعميه بمزايا أعلى ليصل حتى 999 دولارًا، لكن على ما يبدو أن هذا السعر لم يكن مقبولًا من الجمهور بالرغم من أنه أقل من هواتف شركات مثل هواوي وسامسونج واحتوائه على كاميرا بمواصفات مذهلة. لذلك تعمل الشركة على إطلاق هاتف أخر بسعر أقل.

ربما تعاني قوقل في بيع هواتف بكسل 3 لكن على ما يبدو أنها ليست الشركة الوحيدة لأن أسعار الهواتف أصبحت ترتفع باستمرار ويفضل المستخدم الإبقاء على هاتفه فترة أطول قبل الحصول على هاتف جديد.

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