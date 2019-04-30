صور| إحباط محاولة تهريب طلقات "جرينوف" وسيوف أثرية بمطار القاهرة

هاني شاكر يكشف حقيقة خضوع شيرين لتحليل مخدرات أثناء التحقيق معها

نفى النجم هاني شاكر ما تردد عن خضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لتحليل مخدرات، في نقابة المهن الموسيقية خلال التحقيق معها في واقعة الإساءة إلى مصر في حفلها في البحرين. الحزن يسيطر على شيرين بسبب ما حدث خلال التحقيق معها ولم تتوقعه! layalina 1 الحزن يسيطر على شيرين بسبب ما حدث خلال التحقيق معها ولم تتوقعه! شاهدي أيضاً: الحزن يسيطر على شيرين بسبب ما حدث خلال التحقيق معها ولم تتوقعه! وأبدى هاني شاكر استغرابه الكبير من ترويج هذا الخبر وانتشاره، مؤكداً أن شيرين عبد الوهاب لم تخضع لأي تحليل أثناء التحقيق معها، ولم يخطر في بال لجنة التحقيق القيام بهذا التصرف وغير مطروح من الأساس. ووصف هاني شاكر ما تردد عن خضوع شيرين لتحليل مخدرات خلال لقائه في برنامج "عرب وود" بأنه "كلام فارغ"، وعار تماماً من الصحة. هاني شاكر يكشف حقيقة إجراء شيرين تحليل مخدرات layalina 1 هاني شاكر يكشف حقيقة إجراء شيرين تحليل مخدرات ومن جهة أخرى، مازالت أزمة شيرين عبد الوهاب قائمة ولم يتم حسمها بعد، حيث خضعت للتحقيق يوم 10 إبريل في نقابة المهن الموسيقية، وأقرت بأنها قالت ما تم تداوله في المقطع ولكن نيتها كانت طيبة، ولم تقصد أي إساءة لمصر فهي تحب بلدها بشدة ولا تقبل المزايدة على حبها. وكان حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب كشف في تصريحات صحفية، أنه طلب من لجنة التحقيق مع شيرين أن يتم فحص حفلها في البحرين بالكامل، حتى يتم مشاهدة المقطع دون أي مونتاج له، كما طالب برفع قرار النقابة بمنعها من الغناء في مصر، حيث أن القرار يشوبه العوار نظراً لأنه يعد حكماً مسبقاً على موكلته قبل ثبوت أي أمر عليها. المزيد: تطورات أزمة شيرين واتهامها بالإساءة إلى مصر: تحقيق جديد هذا الأسبوع! تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب بنقابة الموسيقيين وهكذا دعمها زوجها لقطات مؤثرة رصدت خوف حسام حبيب على شيرين وحزنها الذي تحاول إخفاءه تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا