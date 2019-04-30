صور| إحباط محاولة تهريب طلقات "جرينوف" وسيوف أثرية بمطار القاهرة

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دبي - بواسطة محمد فارس إحباط محاولة تهريب بمطار القاهرة (1)© إحباط محاولة تهريب بمطار القاهرة
كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طلقات ذخيرة حية ومطاوي وعملات وسيوف أثرية وأحجار كريمة، أخفاها راكب عربي الجنسية فور وصوله من السعودية.
وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة نسما رحلة رقم 171 القادمة من جدة، اشتبه محمد عبداللطيف مأمور اللجنة، في راكب يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، وبتفتيش حقائبه، عثر على 13 طلقة ذخيرة حية لمدفع جرينوف، و8 مطاوي "قرن غزال" و22 قطعة عملة أثرية من العصر العباسي و2 سيف أثري لملوك الحبشة، و2 كجم أحجار كريمة وفصوص مخفاة بين طيات الملابس الشخصية.
وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.
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فيديو مقدم من ليالينا
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فيديو نهى نبيل تعلق على أزيائها المثيرة للجدل في مهرجان Coachella 2019
علقت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على أزيائها المثيرة للجدل في مهرجان Coachella 2019، وذلك بعد أن لاحظ الكثير من متابعيها أنها فضلت الظهور بأزياء محتشمة أنيقة بدلاً من ملابس البحر الصيفية المكشوفة على غرار الكثير من النجمات العالميات اللاتي حضرن الحدث. 4 نجمات يحيرن الجمهور بصورهن على بوسترات مسلسلات رمضان 2019 layalina 1 4 نجمات يحيرن الجمهور بصورهن على بوسترات مسلسلات رمضان 2019 شاهدي أيضاً: 4 نجمات يحيرن الجمهور بصورهن على بوسترات مسلسلات رمضان 2019 قالت نهى نبيل لبرنامج Trending: "أنا دائماً كده.. هذا الذي تربيت عليه.. العائلة محافظة نوعاً ما، وأنا أضعهم في اعتباري عندما أختار ملابسي.. والأمر يتعلق بي أيضاً.. فأنا أحب موضة الأزياء المحتشمة غير الكاشفة، ودائماً هذه شروطي في أي حدث.. أظهر بشروط وشخصيتي.. أنا أؤمن أنه ليس عليكِ أن تكشفي كل شيء لكي تلفتي الانتباه". وكانت الفاشينيستا الكويتية قد حضرت مهرجان Coachella هذا العام وأطلت على مدى 3 أيام بعدة إطلالات راقية وأنيقة، لكن البعض انتقدها لأنها لم تطل بملابس صيفية جريئة تناسب الحدث على غرار العديد من النجمات. المزيد: فيديو هيفاء وهبي تخطف الأنظار بتنورة قصيرة وترقص على أغنية Baby Shark صور ياسمين صبري وسيرين عبد النور تشعلان بوسترات مسلسلات رمضان 2019 صور وعد تتألق بإطلالة كلاسيكية براقة بالفضة والذهب.. شاهدي كيف أطلت! صور نجمات مسلسل Game of Thrones بإطلالات ملفتة على السجادة الحمراء تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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فيديو رائع للبدر التقط بهاتف Huawei P30 Pro مع زووم بقوة 50 مرة
خاطبت شركة هواوي الرائدة في مجال تطوير الهواتف الذكية عشّاق التصوير من خلال هاتفها الجديد Huawei P30 Pro الذي يمتاز بـ 4 كاميرات وزووم بصري يصل إلى 50X وقدرة إضاءة كبيرة مع حساسية ضوء بقيمة تصل إلى 409600 ISO. HUAWEI P30 و سناب شات والتصوير أحلى! layalina 1 HUAWEI P30 و سناب شات والتصوير أحلى! شاهد أيضاً: HUAWEI P30 و سناب شات والتصوير أحلى! تسعى شركة هواوي من خلال كاميرات هاتفها Huawei P30 Pro إلى منافسة الموديلات الأخرى من الموبايلات وتمتاز هذه الكاميرا بقدرة تكبير رائعة دون فقدان الجودة بالإضافة إلى صورها الغنية بالألوان والتفاصيل وهو ما يجعل هذا الهاتف يتفوق على غيره من الهواتف المنافسة له. لقطات خاصة تكشف خصائص Huawei P30 Pro الفريدة layalina 1 لقطات خاصة تكشف خصائص Huawei P30 Pro الفريدة شاهد أيضاً: لقطات خاصة تكشف خصائص Huawei P30 Pro الفريدة ويظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع والذي يوثّق القدرات الخارقة لهذه الكاميرا واقعة تصوير للقمر عند اكتماله (بدر) وقد تم استخدام ميزة التقريب الرائعة لهذا الهاتف ليظهر البدر بصورة واضحة عن قرب... شاهد الفيديو للتعرّف على القدرات الرائعة والمميزة لهذا الهاتف. تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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هاني شاكر يكشف حقيقة خضوع شيرين لتحليل مخدرات أثناء التحقيق معها
نفى النجم هاني شاكر ما تردد عن خضوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لتحليل مخدرات، في نقابة المهن الموسيقية خلال التحقيق معها في واقعة الإساءة إلى مصر في حفلها في البحرين. الحزن يسيطر على شيرين بسبب ما حدث خلال التحقيق معها ولم تتوقعه! layalina 1 الحزن يسيطر على شيرين بسبب ما حدث خلال التحقيق معها ولم تتوقعه! شاهدي أيضاً: الحزن يسيطر على شيرين بسبب ما حدث خلال التحقيق معها ولم تتوقعه! وأبدى هاني شاكر استغرابه الكبير من ترويج هذا الخبر وانتشاره، مؤكداً أن شيرين عبد الوهاب لم تخضع لأي تحليل أثناء التحقيق معها، ولم يخطر في بال لجنة التحقيق القيام بهذا التصرف وغير مطروح من الأساس. ووصف هاني شاكر ما تردد عن خضوع شيرين لتحليل مخدرات خلال لقائه في برنامج "عرب وود" بأنه "كلام فارغ"، وعار تماماً من الصحة. هاني شاكر يكشف حقيقة إجراء شيرين تحليل مخدرات layalina 1 هاني شاكر يكشف حقيقة إجراء شيرين تحليل مخدرات ومن جهة أخرى، مازالت أزمة شيرين عبد الوهاب قائمة ولم يتم حسمها بعد، حيث خضعت للتحقيق يوم 10 إبريل في نقابة المهن الموسيقية، وأقرت بأنها قالت ما تم تداوله في المقطع ولكن نيتها كانت طيبة، ولم تقصد أي إساءة لمصر فهي تحب بلدها بشدة ولا تقبل المزايدة على حبها. وكان حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب كشف في تصريحات صحفية، أنه طلب من لجنة التحقيق مع شيرين أن يتم فحص حفلها في البحرين بالكامل، حتى يتم مشاهدة المقطع دون أي مونتاج له، كما طالب برفع قرار النقابة بمنعها من الغناء في مصر، حيث أن القرار يشوبه العوار نظراً لأنه يعد حكماً مسبقاً على موكلته قبل ثبوت أي أمر عليها. المزيد: تطورات أزمة شيرين واتهامها بالإساءة إلى مصر: تحقيق جديد هذا الأسبوع! تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب بنقابة الموسيقيين وهكذا دعمها زوجها لقطات مؤثرة رصدت خوف حسام حبيب على شيرين وحزنها الذي تحاول إخفاءه تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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غضب جماهيري بسبب ظهور مذيعة مصرية بإطلالة غير لائقة
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إحباط محاولة تهريب بمطار القاهرة (1)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.