شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتل المركز الأول فى السندات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت دولة الإمارات المركز الأول دوليا في مبيعات السندات الرقمية لعام 2019، وفقاً للبيانات التي أصدرتها أخيراً شركة «كوين سكيديوال» البريطانية، والتي تعد أكبر بوابة معلوماتية معنية بشؤون العملات الافتراضية وتقنية «البلوك تشين»، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.

وأفادت بيانات الشركة أن الإمارات جاءت بالمركز الأول في مبيعات السندات الرقمية لهذا العام بعد أن جمعت مبلغاً هائلاً من حصيلة بيع هذه السندات تجاوزت قيمته 210 ملايين دولار، وهو ما يتجاوز نسبة الربع إلى كل الأموال الناتجة عن بيع السندات الرقمية على مستوى العالم، منذ مطلع العام وحتى مطلع أبريل الجارى.

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وأوضحت أن قفزة الإمارات إلى الصدارة تُعزَى بالأساس إلى صفقتين كبيرتين أجرتهما هذا العام: أولاهما صفقة بيع سندات رقمية بقيمة 142 مليون دولار إلى شركة «جي سي بي آي بي» المعنية بتطوير منتجات مصرفية وتأمينية وتوفيرها لحائزي العملات المشفرة، بينما كانت الصفقة الثانية هي بيع سندات رقمية بقيمة 67 مليون دولار لشركة «بولتون كوين» التي تستثمر العملات المشفرة في أنشطة التعدين والعقارات.

وذكرت أن الإمارات كانت في طليعة الدول التي تبنت العملات الافتراضية على مستوى العالم، بجانب المملكة العربية السعودية، وأضافت أن الإمارات تقوم حالياً بتجريب هذه العملات في بنوكها.

وأضافت أن هذه الحصيلة الوفيرة جعلت الإمارات عاصمة العملات الرقمية حول العالم، وأتاحت لها، ولأول مرة، انتزاع صدارة القائمة من الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، والتي تراجعت إلى المركز السابع، بعد أن احتلت صدارة القائمة على مدى عدة سنوات متتالية.