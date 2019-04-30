شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان واليونان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوى بن عبدالله اليوم /الثلاثاء/ مع وزير خارجية اليونان جورج كاتروجالوس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

وأكد الوزيران - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - رغبة البلدين فى تطوير هذه العلاقات بما يرقى إلى مستوى التطلعات.

كما استعرض الوزيران التطورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية الحوار والتعاون من أجل إيجاد الحلول الدبلوماسية لها ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

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