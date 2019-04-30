شكرا لقرائتكم خبر عن والى جنوب كردفان يقرر حل مجلس تعزيز السلام بالولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر والى جنوب كردفان بالسودان، اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، قرارا بحل مجلس تعزيز السلام بالولاية وإعفاء أعضائه وأمينه العام.

وأصدر الوالى قرارات، اليوم الثلاثاء، حل بموجبها منسقيات الخدمة الوطنية والدفاع الشعبى والشرطة الشعبية والاتحادات المهنية والوحدات النقابية والمنظمات الوطنية والمؤسسات الإسنادية.

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