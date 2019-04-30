شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: داعش لا يزال خطرا وفيديو البغدادى صور بمنطقة نائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى اليوم الثلاثاء إن تنظيم داعش الارهابى لا يزال يشكل خطرا كامنا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته، وإن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.

ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة. وقال إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر أمس الاثنين، هو محاولة لدعم أنصار داعش وإن التنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.

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