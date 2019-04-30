شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية لبحث العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله العلاقات الإماراتية الألمانية فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقالت صفحة ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية.. أكدا خلاله أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتكثيف التواصل والحوار فى المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".





وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى استقبل مؤخرا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث بحثا تعزيز التعاون العسكرى والدفاعى.