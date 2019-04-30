الإمارات ترد رسميا على "تطاول" وزير خارجية إيران على ابن سلمان وابن زايد

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه، الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط".

تصريحات جواد ظريف أتت في مقابلات أدلى بها مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، خلال الزيارة التي يقوم بها للبلاد، والتي تطرق فيها إلى أبعاد أنشطة "فريق بي" المؤلف من الرباعي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، جون بولتون بالإضافة إلى الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وما وصفه بـ"اجراءاتهم الداعية للحرب".

ونشر ظريف تغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "بينما يقول بولتون وB-Team إنهم الشعب الإيراني يستحق الأفضل، يعترفون بأنهم يستهدفونهم بالإرهاب الاقتصادي وحتى الحرب في ملاحقة واهمة لتغيير النظام".

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وتتهم إيران السعودية والإمارات بدعم الجماعات السنية المتشددة التي تشن هجمات على القوات الإيرانية، بما في ذلك تفجير انتحاري يوم الأربعاء في إقليم بجنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان.

وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وتحسين ظروف معيشة أقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة 27 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

وهدد الحرس الثوري السعودية والإمارات وباكستان بالرد، وتنفي الدول الثلاث أي دعم للمتشددين.