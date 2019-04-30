حبس وافدة في البحرين بسبب فعل مشين في الشارع

وظهرت السيدة (32 عاما) في مقطع مصور في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي تسير بالطريق العام عارية تمامًا من ملابسها، وتم تداول المقاطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

​وقال الشرطي المجني عليه الأول إنه خلال وجوده في منطقة توبلي (شرقي المملكة) سمع صوت رجل يصرخ وينادي الشرطة، فنزل من الدورية وشاهد المرأة عارية تماما وتسير بمنتصف الشارع وتسببت باختناق مروري، فحاول الاقتراب منها برفقة الشاهد الثاني لكي يبعدها عن الشارع، ولكنها حاولت الإفلات منه وقامت بخدشه بأظافرها في يده اليمنى وقامت بالبصق عليه، وضربت الشرطي الثاني برجلها ويدها في بطنه وفي صدره، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

​وفي التحقيقات قال صديق المتهمة إنه تعرف عليها منذ شهرين، حيث تعمل مديرا بأحد المنتجعات السياحية، وفي يوم الواقعة حضرت إليه واحتسيا المسكرات، ثم عادت معه لمنزله وتعاطيا هناك الحشيش ومارسا الجنس، ودخلت الحمام لكنها خرجت منه عارية تمامًا وكانت تنطق بلغة غير مفهومة.

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وأضاف: "اعتقدت أن الجن تلبسها".

وتابع بأن الفتاة رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمته والتي حاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرت على الخروج عارية، فلحقها صديقها، وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته.

وأضاف المتهم بأن صديقته كانت تهدأ قليلا ثم تعود للهلوسة بلغة غير مفهومة، وفجأة قفزت من نافذة السيارة في الطريق العام ولم يتمكن من اللحاق بها بسبب الازدحام، وبعد ذلك علم أنه تم القبض عليها.