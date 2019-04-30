شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: «مبادرة الإسناد» هدفها تأسيس حياة أسرية للأيتام خارج إطار الإيواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين: أن مبادرة الإسناد ونمذجة البيوت الاجتماعية، التي أطلقتها الوزارة مطلع هذا الشهر، تتسق مع أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، تحقيقًا لإحدى الأهداف التي تنص على تمكين جميع الأفراد عن طريق التخلص من المؤسسات الإيوائية لرعاية الأيتام، واستبدالها بالبيوت الاجتماعية بهدف تأسيس حياة اجتماعية أفضل وأقرب للحياة الأسرية خارج إطار الإيواء المؤسسي، مما يمنح أبناءنا الثقة والاعتماد على النفس واستثمار الطاقات والإمكانات الذاتية.

وأكد في كلمة بمناسبة احتفاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس في الرياض بيوم اليتيم العربي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومديري الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، أن الفعالية تأتي تجديدًا للعهد بهذه الفئة الغالية وبمكانتها ،فضلًا عن تعريف المجتمع بحقوقهم، والعمل على تكاتف الجهود لرعايتهم وتقديم العون لهم.

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وقال معاليه: “بلادنا ومنذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه -، وحتى يومنا الحاضر في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، أولت اليتيم عناية خاصة منذ نشأته وحتى بلوغه سن الرشد واعتماده على نفسه حيث وفرت له، كأي فرد من أفراد هذا المجتمع، سبل العيش الكريم، وأنشأت من أجله العديد من المؤسسات الاجتماعية المعنية بتقديم الرعاية والعناية به، ليكون مواطنًا صالحًا ولبنة أساسية من لبنات هذا المجتمع.

وأضاف: ” وقد رأينا ثمرة هذه الرعاية بفضل الله ومنته، فلدينا اليوم من أبنائنا الأيتام من يشغل مناصب قيادية في العديد من المجالات، وحصلوا على أعلى الدرجات في مختلف التخصصات العلمية والمهنية، وما كان ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم الدعم السخي وغير المحدود من حكومتنا الرشيدة وتشجيعها الدائم وتضافر الجهود في جميع المؤسسات والقطاعات لدعم وتمكين أبنائنا بما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

من جهة أخرى وقع الدكتور أبو ثنين خلال الحفل عددًا من الاتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع ومنها مذكرة تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال النسائية واتفاقية مع الصندوق الخيري الاجتماعي ومؤسسة وقف الملوان الخيرية، فيما أطلق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الأيتام من الحصول على فرصة تدريبية ووظيفية، بالإضافة إلى إشراكهم في مختلف المنافسات الرياضية والمسابقات الثقافية ورعاية مواهبهم وتنميتها وتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.