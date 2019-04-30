شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف حساب “التواصل العدلي” التابع لوزارة العدل عن طريقة وآلية التسجيل في صندوق النفقات، والذي أُطلق رسمياً أمس الاثنين بتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

وتلقى الحساب تساؤلاً من إحدى المواطنات عبر “تويتر”: “كيف يمكنني التسجيل في صندوق النفقة؟”.

وجاء الرد من “التواصل العدلي: “يمكنك التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق النفقة، وبعد الدخول للموقع يتم الضغط على “الدخول إلى المنصة” أعلى الصفحة، ثم إدخال رقم الهوية واتباع التعليمات”.

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ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الصندوق في مرحلته الأولي يخدم من صدرت لهم أحكام نهائية بالنفقة بعد تاريخ 4/25/ 1440، ولم تنفذ لغير عذر الإعسار”.

ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل السعودية بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويقوم الصندوق بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 15 ذي القعدة 1438هـ

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