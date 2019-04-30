شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يحدد الموعد الجديد لصرف دعم مستفيدي «حافز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

Advertisements

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعدا لصرف الدعم للمستفيدين من برنامج حافز “البحث عن عمل، وصعوبة الحصول على عمل” بدلًا من التاريخ الهجري الحالي.

ومن المقرر أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.

يأتي هذا الإجراء تماشيا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية، في حين أن عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين لن تتأثر بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لا زالت متوفرة لديهم.