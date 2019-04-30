شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية في أمريكا تُحذر من المراكز التدريبية غير المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعميماW للطلاب والمبتعثين والأندية الطلابية السعودية والباحثين عن الفرص التدريبية واكتساب المهارات، في إطار حرصها لضمان الاستثمار الأمثل للدورات التدريبية لتكون مفيدة ومثمرة لهم. وأوضحت الملحقية أنها‏ لاحظت تعاون بعض الطلاب والأندية الطلابية مع مراكز تدريب غير متخصصة تمنح شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة، وأكدت ضرورة البحث عن نوعية الدورات التدريبية وكفاءة المراكز التي تقدمها، كما أوصت بمراجعة مراكز التدريب الوظيفي بالجامعات للاستفادة من خدماتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملحقية الثقافية في أمريكا تُحذر من المراكز التدريبية غير المتخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.