قبول شعبي لتشكيل مجلس مشترك عسكري ومدني بالسودان

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تعيين مجلس انتقالي مدني لإدارة شؤون البلاد كان أبرز مطالب السودانيين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ ستة أسابيع، ويبدو أنهم قريبون من تحقيقه

اليوم الإثنين، تعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استكمالا لمناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي الذي جرى الاتفاق عليه، أمس الأحد، والذي من المقرر أن يضم مدنيين وعسكريين في انتظار تحديد نسب مشاركة كل منهما. وذكر أحمد الربيع ممثل المحتجين في المفاوضات، أن "المشاورات جارية الآن لتحديد نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس" الذي سيقود البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر لحين عقد انتخابات رئاسية.

ونقل عدد من وسائل الإعلام المحلية عن ناشطين قولهم إن المجلس سيضم في الغالب 15 عضوا، 8 مدنيين و7 ضباط، وستكون له السلطة العليا في البلاد. وأضاف الناشطون أن محور عمل المجلس خلال المرحلة الانتقالية سيرتكز على تشكيل حكومة مدنية جديدة، تمهيدا لإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد. ومن جانبها قالت شبكة "فرانس

ونقل عدد من وسائل الإعلام المحلية عن ناشطين قولهم إن المجلس سيضم في الغالب 15 عضوا، 8 مدنيين و7 ضباط، وستكون له السلطة العليا في البلاد. وأضاف الناشطون أن محور عمل المجلس خلال المرحلة الانتقالية سيرتكز على تشكيل حكومة مدنية جديدة، تمهيدا لإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد. ومن جانبها قالت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، إن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة قد تدفع نحو التوصل إلى حل للأزمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، حيث يعتصم آلاف المحتجين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. ويأتي هذا الاعتصام امتدادا للحركة الاحتجاجية التي اندلعت في السودان من 19 ديسمبر الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الخبز والوقود، والتي سريعا ما تطورت إلى تظاهرات مطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير. هل يشهد السودان مواجهة بين المجلس العسكري والمعارضة؟ وشهد السادس من أبريل الجاري، نقطة تحول في الاحتجاجات بعد أن قرر المئات من المتظاهرين الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، للمطالبة بإسقاط البشير. وسرعان ما استجاب الجيش السوداني لمطالب المعتصمين، وأطاح بالبشير في الحادي عشر من أبريل، وأعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة البلاد لفترة انتقالية تستمر لعامين، برئاسة عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني السابق. Advertisements إلا أن المحتجين رفضوا رئاسة ابن عوف، مُعدين إياه من وجوه النظام السابق، ليضطر في النهاية للاستقالة، وتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان قيادة المجلس الانتقالي. إلا أن هذه الانتصارات المتتالية للمحتجين، وعلى رأسهم قوى إعلان الحرية والتغيير، لم تكن كافية، ورفعوا مطالبهم بتشكيل مجلس انتقالي مدني، بمشاركة عسكرية محدودة. بالوثائق.. كيف حاولت روسيا إنقاذ البشير قبل سقوطه؟ وتمثل الخطوة الأخيرة بتشكيل مجلس حكم مشترك يضم مدنيين وعسكريين حلا وسطا بين المعارضة والمجلس العسكري، كما أنها تطور يبعث على التفاؤل في الأزمة التي أثارت مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة في هذا البلد الفقير، حيث يرفض العسكريون حتى الآن التخلي عن الحكم رغم الدعوات المحلية والدولية. وقال أحمد الربيع الذي شارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الطرفين، لـ"فرانس 24": "اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين"، وأضاف: "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس". الأنباء عن تشكيل مجلس حكم مشترك بين المدنيين والعسكريين لاقت قبولا بين المحتجين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة، بحسب "فرانس 24". وقال محمد ندجي، أحد المتظاهرين، أمس الأحد: "أنا سعيد بنتائج المحادثات، لكن ننتظر إعلان تشكيل المجلس"، في الوقت نفسه عدّ متظاهر آخر يدعى محمد أمين أن "ما حصل هو خطوة في اتجاه إنشاء سلطة مدنية"، وتابع: "عندما تشكل حكومة مدنية، يمكننا -إذن- القول إننا على الطريق الصحيح". الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك عسكري ومدني بالسودان ومن جانبها رأت المتظاهرة سوسن بشير أن "الاتفاق خطوة في اتجاه استقرار البلاد"، وقالت: "لكننا لن نفض الاعتصام قبل إنشاء حكومة مدنية".

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