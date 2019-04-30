انت الان تتابع صحف الإمارات: السودانيون يحاصرون «الإخوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت أن إعلان تجمع المهنيين السودانيين سيقدم رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري اليوم، وأكد أن الحكومات السابقة لم تفِ بالاتفاقيات التي عقدتها.

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن السوداني كما تناولت أيضا التطورات في فلسطين بعد مقتل فلسطيني في سجون تركيا. تحت "عنوان "الانتقالي" السوداني و"التغيير" يقتربان من حل شامل"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن المجلس العسكري في السودان أعلن أمس، أن الحوار مع قوى التغيير كان إيجابياً، مؤكداً أنه على وشك الوصول لحل شامل ومُرضٍ لجميع الأطراف، فيما راجت أنباء غير مؤكدة عن اتفاق لمناصفة أعضاء مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير "5 +5" لكل طرف.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس ، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم التفاوض مع لجنة قوى إعلان الحرية حول النقاط الخلافية، مضيفاً أن الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية تم استكمال دراستها، وأنه سيتم عرضها على الرأي العام لاحقا. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن ممثلين عن قادة الحراك السوداني

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس ، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم التفاوض مع لجنة قوى إعلان الحرية حول النقاط الخلافية، مضيفاً أن الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية تم استكمال دراستها، وأنه سيتم عرضها على الرأي العام لاحقا.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن ممثلين عن قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي استأنفوا الاثنين، محادثاتهم تمهيداً لتشكيل مجلس مشترك عن الطرفين يحل مكان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد حالياً.

عقد الاجتماع في القصر الرئاسي في الخرطوم ومن المتوقع أن يصدر في ختامه بيان مشترك.

تأتي هذه المحادثات بعد يومين على الإعلان عن اتفاق الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.

فيما تناولت صحيفة "البيان" الشأن السوداني تحت عنوان "السودانيون يحاصرون الإخوان في كل مكان" ، وأفادت بأن الشارع السوداني يتجه إلى فرض واقع جديد سيدفع بالمجلس العسكري الانتقالي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه منسوبي جماعة "الإخوان" التي اختطفت البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً، وسيطرت بصورة شبه كاملة على جميع المؤسسات الحكومية في البلاد.

وأوضحت "البيان" أن أحياء وشوارع العاصمة الخرطوم تشهد حوادث شبه يومية يقوم فيها الشعب الغاضب بمحاصرة أحد منسوبي الجماعة وضربه أمام العامة، وفيما شدد القائد الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو على أن القوات النظامية لا يمكن أن تسمح لأي مواطن بأخذ حقه بيده، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالقانون لرد الحقوق والمظالم.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن تجمع المهنيين السودانيين كشف أنه سيقدم رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري، اليوم، وأكد أن الحكومات السابقة لم تفِ بالاتفاقيات التي عقدت مع القوى السياسية منذ عام 2005.

وأعلن تجمع المهنيين أن الجولة الثالثة، أمس، كانت مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، وذلك بعدما اتفق المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير على أن يكون المجلس خليطاً من العسكريين والمدنيين، إلا أن الجولة انتهت دون حسم جميع القضايا الخلافية.

وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني وتحت عنوان "مطالبة عربية بتحقيق أممي في مقتل فلسطيني بسجون أردوغان"، ذكرت "الخليج" أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، طالبت أمس الاثنين، بتدخل أممي في تحقيقات تعذيب فلسطيني بالسجون التركية حتى الموت.



وأدانت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من برلين مقراً لها، قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي مبارك حسن حتى الموت. مشيرة إلى أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس من دون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحراً في مكان توقيفه في أحد السجون.

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وذكرت "الإمارات اليوم" أن عائلة معتقل فلسطيني في تركيا، ادّعت أنقرة أنه انتحر في سجنه، حملت الأمن التركي مسؤولية قتله، في حين أدانت منظمة حقوقية تعذيب الشاب الموقوف حتى الموت.

وتناقلت مواقع إخبارية معلومات عن انتحار الشاب زكي مبارك حسن في أحد سجون تركيا، وذلك بعد أيام من اعتقاله بتهم تجسس أكدت عائلته مراراً أنها ملفقة ولا تستند إلى أي أدلة.

كما أفادت الصحيفة بأن بلدية الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس، حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات مدينة القدس المحتلة؛ بحجة البناء "دون ترخيص"، فيما صادق الاحتلال على هدم 60 منزلاً في القدس، وتشريد 500 فلسطيني، في وقت تم اعتقال 20 فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في بلدات: سلوان وسور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة "سكنية وزراعية وحيوانية".

وأوضح المركز أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سكنية مبنية من "الصفيح" تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.

وأفادت "الإمارات اليوم" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أمس، أن حكومته لن تقبل بتسلم أموال الضرائب منقوصة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من تلك الأموال.

وتعاني السلطة الفلسطينية عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين والعمال.

وقال عباس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله: "رغم أننا نواجه ظروفاً استثنائية. أرجو من الله أن نكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب".

وتحت عنوان "التحالف يحذر من تسريب نفطي في البحر الأحمر" ، ذكرت "البيان" أن الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي حذر أمس من خطر تسريب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات، كاشفاً عن استهداف عدد من المواقع الحوثية.

في وقت توغلت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف في عمق محافظة صعدة وحررت مواقع جديدة في مديرية الصفراء كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بينما كشف وزير الخارجية خالد اليماني عن أن الاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الخاصة باليمن سيكون في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت "الاتحاد" إلى انتقاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس استهداف إيران رموز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تطاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجه، الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط".