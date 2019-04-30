تركيا تدخل على خط المواجهة في ليبيا.. ماذا ستفعل أنقرة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد 26 يوما من القتال والحرب المستعرة في ليبيا بين الجنرال العسكري خليفة حفتر وحكومة طرابلس، دخلت تركيا لأول مرة على خط المواجهة، معلنة دعمها ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وقبل ساعات، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم الذي تشنه قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مؤكداً أن أنقرة ستسخر كل الإمكانات لمنع "المؤامرة على الشعب الليبي".

ويسيطر حفتر، الملقب بـ"زعيم حرب" وقواته على شرقي ليبيا، وشنَّ هجوماً مؤخراً للسيطرة على طرابلس، حيث أسفر القتال مع قوات حكومة الوفاق الليبية الشرعية عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة غيرهم، كما شرَّد 32 ألف شخص من منازلهم.

وأكد أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، قبل يوم، دعمه للحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية.

وقال أردوغان للسراج بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي على موقع "فيسبوك": إنه "لا حلَّ عسكرياً للأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن "المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين".

من جانبه شدّد السراج على أن قوات الجيش الليبي تدافع بكل قوة عن العاصمة وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال إلى أن تنسحب القوات المعتدية، على حد تعبيره.

وجاء تقدُّم قوات حفتر صوب طرابلس، بعد زيارة حفتر للسعودية ولقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. كما أن قوات شرقي ليبيا حصلت على أسلحة من الإمارات، وكانت مصر داعماً آخر لها، وفق ما بينته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

في السياق، وعلى الأرض، استعادت قوات حكومة الوفاق الليبية الليلة الماضية السيطرة على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس بعد معارك عنيفة مع قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وقد تبنت أطراف دولية مواقف جديدة بشأن هذا الصراع. بحسب مصادر تحدثت لمواقع إخبارية.

وأوضحت أن مواجهات الأمس كانت الأعنف حيث سمع دوي الأسلحة الثقيلة والمدافع بوضوح في مختلف أحياء العاصمة.

وقد حاولت قوات حفتر -حسب تلك المصادر- التقدم باستخدام الكثافة النارية والمدفعية الثقيلة في محور اليرموك، إلا أن قوات حكومة الوفاق سرعان ما استعادت سيطرتها متقدمة إلى ما بعد معسكر اليرموك.

وحتى الآن لم تحقق عملية حفتر في طرابلس أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، بل لقيت انتكاسات في بعض المناطق.

ونقلت رويترز مؤخرا أن حكومة الوفاق كسبت 1500 متر، وأن حفتر لم يتمكن من اختراق تحصيناتها حول العاصمة مما أجبره على التراجع للخلف في بعض محاور القتال.

من جانبه، شدّد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على أن قواته تدافع بكل قوة عن العاصمة، وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، و"ستواصل القتال إلى أن تنسحب القوات المعتدية".

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وقد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق سقوط أربعة قتلى وإصابة أكثر من 37 آخرين جراء قصف جوي تعرضت له مواقع داخل طرابلس.

وجددت حكومة الوفاق اتهاماتها لطيران أجنبي بالقيام بقصف جوي لطرابلس دعما لحفتر.

التقارير الميدانية تؤكد عجز حفتر عن اختراق تحصينات قوات الوفاق (رويترز)

وحملت "الوفاق" مسؤولية الغارات للدول "الداعمة لقوات حفتر، سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر" معتبرا إياها "شريكا في جرائم الحرب المرتكبة".

ويشار إلى أن حفتر أطلق في الرّابع من أبريل هجوماً على طرابلس وأمر جنوده باقتحامها والسيطرة عليها.

لكن القوات التابعة لحكومة الوفاق أوقفت زحفه في أكثر من محور، حيث لم يتمكن حتى الآن من اقتحام تحصيناتها حول العاصمة.

دوليا، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الدول الداعمة لحفتر من مواصلة تأييد هجومه على طرابلس، قائلا إنه "ليس ديمقراطيا كما أن معظم الليبيين لا يؤيدون برنامجه السياسي".

وفي حديث لإذاعة فرنسا الدولية، قال سلامة "... يساورنا القلق من الأساليب التي يستخدمها لأنه لا يحكم بأسلوب لين وإنما بقبضة حديدية في المناطق التي يحكمها".

ويقوم المبعوث الأممي بجولة في العواصم الأوروبية في محاولة لضمان الحصول على إجماع على وقف إطلاق النار والعودة إلى محادثات السلام في ليبيا.

وجدير بالذكر أنه منذ عام 2011، تشهد ليبيا، البلد الغني بالنفط، صراعاً على الشرعية والسُّلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، الذي يدعمه مجلس النواب (غير المعترف به دولياً) المنعقد بمدينة طبرق (شرق).