حسن روحاني: لن نسمح لأمريكا بتصفير صادراتنا النفطية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، بتصفير صادراتها النفطية، عبر زيادة القيود على الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

وقال روحاني خلال إحدى الفعاليات، اليوم الثلاثاء، نقلت تفاصيلها وكالة "فارس" الإيرانية، أن قرار أمريكا الرامي لتصفير صادرات النفط، خاطيء، مؤكدًا "لن نسمح بحدوث هذا الأمر".

والأسبوع الماضي، هددت إيران، بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، فيما يبدو أنه رد على التحرك الأمريكي لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية.

وحسب بيانات (أوبك)، انخفض إنتاج النفط الإيراني إلى 2.69 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، من 3.8 ملايين برميل في مارس 2018، بسبب عقوبات طالت صناعة النفط خلال نوفمبر الماضي.

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واعتبر الرئيس الإيراني، أن الهدف الأول من القرار الأمريكي، يتمثل في خفض عوائد إيران من العملة الصعبة، موضحًا أن الحفاظ على قيمة العملة الوطنية هو الأمر الأهم في الوقت الحالي، معتبرًا أن الطريق إلى ذلك يتمثل في خفض الطلب على العملة الصعبة، والثاني العمل على زيادة كمية العملة الصعبة في البلاد.

ويدخل في 2 مايو المقبل، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

وتعليقًا على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن الاقتراح (الأمريكي) بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود، مبيناً أن تركيا تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات.

وأشار روحاني، إلى وصول بلاده لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، منها إنتاج القمح، والاكتفاء الذاتي بنسبة 95 بالمائة في مجال الأدوية، و90 بالمائة في مجال التسليح.