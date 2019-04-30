نيوزيلندا تحبط هجوما إرهابيا في مدينة مذبحة المسجدين.. ما القصة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قبضت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، على رجل بحوزته عبوة ناسفة في منطقة فيليبستاون بمدينة كرايستشيرش، التي شهدت هجوماً دموياً على مسجدين الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية عن جون برايس، قائد شرطة إقليم كانتربيري الذي يضم كرايستشيرش، قوله: إن "الشرطة عثرت على طرد يحتوي على عبوة متفجرة وذخيرة في عنوان خالٍ بشارع نيو كاسل في كرايستشيرش".

وأضاف برايس أن فرق تفكيك المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول العبوة، في حين تم توقيف رجل يبلغ من العمر 33 عاماً، على خلفية الحادث.

وكانت شرطة نيوزيلندا قالت إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأخلت منازل في عدة شوارع بمدينة كرايستشيرش كإجراء احترازي عقب العثور على عبوة ناسفة بحوزة أحد الأشخاص.

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جدير بالذكر أن مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية شهدت، قبل شهرين، مجزرة في مسجدي "النور" و"لينوود"، خلفت 50 قتيلاً وعشرات الجرحى، نفذها إرهابي أسترالي يدعى "برينتون هاريسون تارانت".

وتمكنت السلطات من توقيف تارانت، وقرر القضاء حبسه، على ذمة التحقيق.

وبعد الهجوم، انطلقت تظاهرات في عدّة عواصم ومدن عبر العالم تنديدًا بالمجزرة التي استهدفت المسجدين.