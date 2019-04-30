"السكوتر" ممنوع على أرصفة بيرو

منعت دولة بيرو مركبات السكوتر الكهربائية من السير على الأرصفة والمسالك المخصصة للمشاة اعتبارا من الإثنين بعدما أصيبت امرأة في ليما بكسور في ذراعيها جراء تعرضها للصدم من إحدى هذه المركبات.

وازدادت شعبية هذه الدراجات بشكل كبير في بيرو خلال العام الماضي خصوصا في العاصمة ليما حيث يسكن 10 ملايين نسمة والتي تعاني مشكلات ازدحام مروري،وفقا للعين الإخبارية.

وقبل أسبوع، تعرضت امرأة تبلغ 63 عاما لإصابة في رأسها ولكسور في ذراعيها بعدما صدمها شاب يبلغ 21 عاما كان يقود مركبة سكوتر كهربائية.

ويحظر القانون الجديد الصادر عن وزارة النقل استخدام هذه المركبات في "مسارات الدراجات الهوائية والمسالك اليمنى في الطرق" المخصصة لأبطأ المركبات.

كما فرضت السلطات سرعة قصوى تبلغ 20 كيلومترا في الساعة لمركبات السكوتر الكهربائية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 25 كيلومترا في الساعة.